Riscaldamento globale: il clima in cui vivi potrebbe non essere quello in cui sei nato

Gli scienziati hanno da tempo previsto che i giovani subiranno gli effetti più drammatici dei cambiamenti climatici futuri. Oggi, il riscaldamento globale non è più una spaventosa proiezione ma una realtà tangibile che molti stanno già affrontando.

Andrew King, climatologo dell'Università di Melbourne, ha guidato uno studio volto a determinare quanto i cambiamenti climatici abbiano già impattato sulle persone e chi abbia risentito maggiormente dell'aumento delle temperature. Analizzando le registrazioni locali dei dati ambientali, i ricercatori hanno cercato segnali chiari di cambiamenti climatici causati dalle attività umane.

L'analisi ha rivelato che quasi la metà degli individui che hanno dai 15 agli 84 anni vive ora in climi significativamente diversi da quelli in cui sono nati. In particolare, le persone che hanno assistito al maggiore aumento della temperatura sono quelle di età compresa tra i 40 e i 60 anni.

Sorprendentemente, gli individui nelle regioni tropicali hanno affrontato aumenti di temperatura comparabili a quelli a cui hanno assistito popolazioni provenienti da nazioni più ricche, nonostante la loro aspettativa di vita sia più breve.

Lo studio dimostra quanto il cambiamento climatico sia una realtà palpabile per gran parte dell’umanità. Per questo, secondo gli autori dello studio "è imperativo intraprendere un'azione sostanziale sul clima per evitare che i climi locali diventino irriconoscibili nell'arco della vita umana".