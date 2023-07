Riscaldamento globale: ecco cosa possiamo imparare dalla Groenlandia

Secondo un recente studio pubblicato su Science, circa 400 mila anni fa la Groenlandia settentrionale era libera dai ghiacci che ora la ricoprono. Allora, lo scioglimento del ghiaccio causò l’innalzamento del livello del mare di quasi un metro e mezzo.

Gli interglaciali sono periodi della storia della Terra caratterizzati da temperature globali più calde e da una ridotta copertura di ghiaccio globale. Studiare questi periodi geologici permette di comprendere meglio come la criosfera terrestre risponderà al riscaldamento globale. Per farlo è però necessario analizzare i sedimenti geologici risalenti a quegli anni, che sono rari o difficili da ottenere a causa dell'attuale copertura di ghiaccio.

Un'eccezione degna di nota è la carota di ghiaccio di Camp Century, nella Groenlandia nordoccidentale, che contiene rari sedimenti subglaciali congelati. Un team di ricercatori statunitensi ne ha analizzato i segreti, scoprendo che la regione era libera dal ghiaccio durante l'interglaciale MIS 11, 416 mila anni fa. Gli scienziati hanno poi usato alcuni modelli teorici prevedendo che lo scioglimento della calotta glaciale avrebbe contribuito all’innalzamento del livello del mare di almeno 1,4 metri.

Questo nuovo studio deve metterci in guardia. Secondo A. J. Christ, autore principale della ricerca, "se un riscaldamento moderato per 29 migliaia di anni durante il MIS 11 ha portato a una significativa perdita di ghiaccio in Groenlandia, allora un riscaldamento artico rapido, prolungato e considerevole di origine antropica causerà probabilmente lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia, l'innalzamento del livello del mare e l'innesco di ulteriori feedback climatici nei prossimi secoli".