Il riscaldamento del mare sta devastando le barriere coralline più del previsto

Nel mentre i nostri oceani raggiungono temperature mai viste prima, le conseguenti ondate di calore marine stanno avendo un profondo effetto sulle barriere coralline, ben oltre ciò che ci aspettavamo. Ora un nuovo studio mostra in che modo gli ecosistemi marini stanno rispondendo al riscaldamento globale.

Lo studio dei ricercatori si è focalizzato sull'Isola Christmas (anche nota come Kiritimati), la quale ospita una grande scogliera corallina, nell'Oceano pacifico.

Come fa notare Julia Baum, autrice dello studio, la "diversità criptica" di questi ecosistemi è fondamentale per il loro funzionamento e "la riduzione nella diversità dei genotipi o lignaggi potrebbe limitare le future capacità di adattamento per resistere al cambiamento climatico."

Difatti è ormai noto agli esperti che il riscaldamento globale stia causando gravi danni gli habitat dei coralli nel mondo, specialmente a causa della loro sensibilità a minimi cambiamenti nella temperatura delle acque circostanti. Quando le temperature si alzano, i coralli vanno incontro ad un processo di sbiancamento, che porta infine alla loro morte per inedia. Il problema è ora così grave che in Florida gli scienziati stanno tirando fuori i coralli, nella speranza di rallentare questo processo.

L'incremento delle ondate di calore marine (sia nell'intensità che nella durata) di anno in anno sta mettendo a dura prova le barriere coralline. Quest'ultime sono fondamentali per la sopravvivenza dell'ecosistema marino, ma non solo; si stima infatti che il disfacimento delle barriere coralline abbia un costo di 375 miliardi di dollari all'anno.

I ricercatori stanno ora cercando di individuare i genotipi con maggiore resistenza al calore, per poi aumentarne il numero. Ma servirà ben altro per proteggere i coralli. "L'attuale riscaldamento in Florida mostra che fa semplicemente troppo caldo per i coralli, e dobbiamo agire subito per mitigare gli effetti del cambiamento climatico," ha spiegato la ricercatrice Baum.