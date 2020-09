Riscaldamento degli oceani rilevabile da onde sismiche dei terremoti: una nuova scienza

Il riscaldamento globale sta cambiando il clima dell’intero pianeta. Uno degli ecosistemi più colpiti dal surriscaldamento è senz’altro quello marino: oceani e mari subiscono pesantemente gli effetti del cambiamento. Una nuova scienza potrebbe studiare le variazioni termiche delle acque anche a grandi profondità, e su grandi distanze.

Le misure più dettagliate delle variazioni di temperatura degli oceani sono spesso riferite a quelle superficiali, dove è possibile installare sonde o galleggianti capaci di trasmettere dati senza stop, ma come analizzare i cambiamenti ad un livello più profondo? Cosa succede negli abissi marini? Non è semplice ricavare dati in quelle zone, in quanto – come ben si può immaginare – l’ambiente è proibitivo e soprattutto occorrerebbe mappare una grande superficie per avere dati utili.

Wenbo Wu - un sismologo del Caltech (California Institute of Technology) - insieme ad alcuni suoi colleghi, potrebbe aver trovato un metodo pratico e sicuro per ottenere i dati necessari: utilizzare le onde sismiche prodotte dai terremoti, analizzandone la velocità di propagazione attraverso i fluidi.

In generale, se l’acqua è più calda allora permette a qualunque tipo di onda di propagarsi più velocemente. Con questo concetto di base in mente, i sismologi californiani hanno analizzato le onde sismiche dei terremoti prodotte dal 2005 al 2016 nell’Oceano Indiano (un luogo ad alta attività sismica). Una volta ottenute le rilevazioni, le hanno paragonate a dati sensibili già in possesso e hanno scoperto che le due analisi erano estremamente simili: l’innalzamento delle temperature delle acque corrispondeva a 0.044°C per decennio.

La nuova tecnica è stata nominata Termometria Oceanica Sismica, e si dimostra piuttosto promettente. Il suo unico “inconveniente” è che analizza dati estremamente piccoli, quindi ha bisogno di rilevazioni su enormi distanze per poter dare un responso significativo. Il professor Wu ha preciso che per ora si è trattato solo di un test: adesso che la tecnica sembra funzionare, si potrà passare ad un’analisi più approfondita e registrare l’innalzamento delle temperature oceaniche di quasi tutti gli oceani.

Il nuovo studio "sta davvero aprendo nuovi orizzonti", afferma Frederik Simons, un geofisico dell'Università di Princeton, che ha commentato la ricerca: “hanno davvero escogitato un buon modo per individuare cambiamenti temporali lenti e anche minimi".

Un’idea simile fu lanciata già nel 1979, e prevedeva l’uso di onde artificiali provocate dall’uomo. Le società ambientalistiche però si opposero, in quanto ritenevano fosse troppo “dannoso” per le creature marine. Sebbene si scoprì che le onde artificiali non avrebbero in alcun modo infastidito gli animali (in quanto sarebbero state molto più deboli di qualsiasi onda naturale provocata da vulcani, iceberg in collisione o altro), l’idea non andò in porto.

Il nuovo studio pubblicato su Science invece non ha motivo di esser boicottata, e speriamo possa presto rilevarsi utile per aiutarci a capire più a fondo l’impatto che stiamo avendo sul nostro pianeta.

Purtroppo è risaputo che non stiamo trattando come si deve la Terra: in un decennio non abbiamo raggiunto nemmeno un obiettivo per salvaguardare l'ambiente.