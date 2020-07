Il riscaldamento del Polo Sud sta avvenendo 3 volte più velocemente del resto del pianeta

Il Polo Sud si è riscaldato tre volte più velocemente rispetto al resto del pianeta negli ultimi 30 anni, secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Climate Change. Il motivo? A causa delle temperature più calde degli oceani tropicali.

Ricercatori in Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno analizzato 60 anni di dati relativi alle stazioni meteorologiche e hanno utilizzato delle simulazioni per mostrare che cosa stava causando questo riscaldamento accelerato. Le temperature più calde degli oceani nel Pacifico occidentale hanno abbassato nel corso dei decenni la pressione atmosferica sul Mare di Weddell, che si trova nell'Atlantico meridionale.

Questo abbassamento della pressione atmosferica, a sua volta, ha aumentato il flusso di aria calda direttamente sopra il Polo Sud, riscaldandolo di oltre 1.83 °C dal 1989. Gli autori della ricerca hanno affermato che la tendenza al riscaldamento naturale è stata probabilmente stimolata dalle emissioni artificiali di gas serra e potrebbe mascherare l'effetto di riscaldamento dell'inquinamento da carbonio sul Polo Sud.

"Si sospettava che questa parte dell'Antartide [...] potesse essere immune o isolata dal riscaldamento globale. Ma abbiamo scoperto che non è più così", afferma Kyle Clem, ricercatore presso la Victoria University di Wellington e autore principale dello studio, all'Agence France-Presse. Gli autori dello studio hanno attribuito il cambiamento a un fenomeno noto come Interdecadal Pacific Oscillation (IPO). Il ciclo in questione dura circa 15-30 anni e si alterna tra uno stato "positivo" in cui il Pacifico tropicale è più caldo e il Pacifico settentrionale è più freddo della media, e uno stato "negativo" in cui l'anomalia della temperatura è invertita.

Clem, infine, ha affermato che il livello di riscaldamento (di 1.83 °C) ha superato il 99,99% di tutte le tendenze modellate del riscaldamento trentennale.