Quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale? 3 questioni su ChatGPT

Vi abbiamo già spiegato quali sono i limiti di ChatGPT, ma una panoramica completa dell'IA di OpenAI (e dell'intelligenza artificiale in generale) non sarebbe completa senza una disamina dei rischi collegati all'IA e a ChatGPT stessa. Ecco dunque i principali problemi che i modelli linguistici avanzati potrebbero portare con sé.

Il primo rischio connesso alle capacità linguistiche dell'IA è senza dubbio quello di portare truffe, scam e phishing su un altro livello. L'uso di modelli linguistici come quelli alla base di ChatGPT o dell'IA LaMDA di Google, infatti, potrebbe portare degli agenti malevoli a creare campagne di phishing ad hoc sulla base delle informazioni disponibili in rete sulla persona da colpire. Utilizzando l'IA, queste campagne "personali" di phishing, che oggi richiedono molto tempo perché vengono effettuate caso per caso dai malintenzionati, potrebbero essere automatizzate e assumere dei volumi preoccupanti nel prossimo futuro, costringendo gli utenti a fare molta più attenzione sul web.

Altro rischio è quello dell'aumento incontrollato dello spamming sia sul web (tramite mail, per esempo), sia sui social, con l'invio di grandi quantità di messaggi promozionali o la pubblicazione di post a ripetizione su Facebook, Instagram e gli altri social network. In questo caso, ci sarà da fare molta attenzione al confine tra campagne marketing e vero e proprio spam: considerate le possibilità offerte da ChatGPT in termini di velocità di esecuzione e bontà dei risultati, infatti, è solo una questione di tempo prima che essa venga utilizzata per il web marketing dalle aziende.

Infine, il terzo rischio connesso a ChatGPT è quasi del tutto nuovo nel mondo delle truffe sul web, e riguarda la capacità di convincere gli utenti di star dialogando con un essere umano. In questo caso, le truffe potrebbero essere molteplici: un'IA "linguistica" potrebbe per esempio impersonare una persona imitandone il modo di scrivere sulla base dei suoi contenuti pubblicati sul web, cercando di convincere amici e parenti a fornirle dati privati o denaro, oppure potrebbe unirsi ai deepfake per mimare personaggi famosi e usarli come involontari testimonial per delle truffe.

A qualcuno questi scenari potrebbero sembrare futuristici, se non addirittura distopici. La realtà, però, è che essi potrebbero essere ormai dietro l'angolo: dopo che l'IA LLaMA di Facebook è stata leakata su 4Chan, gli esperti hanno spiegato che un repentino aumento di campagne scam e phishing che la utilizzano potrebbe verificarsi da un momento all'altro.