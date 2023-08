Cosa si rischia se si lascia l'iPhone in carica tutta la notte? L'analisi

Il caricamento ottimizzato degli iPhone è una delle funzioni più utilizzate da chi collega il proprio smartphone alla corrente elettrica di notte. Ma lasciare in carica l'iPhone per tutta la notte è una scelta saggia? Un'analisi ci svela quali sono i rischi della ricarica notturna dei Melafonini di Apple.

Come spiega GizChina, caricare l'iPhone di notte può essere rischioso, specie se non si prendono le adeguate misure per prevenire guasti e cortocircuiti potenzialmente letali. La stessa Apple, per esempio, consiglia ai suoi utenti di utilizzare solo cavi e alimentatori originali e, soprattutto, di mettere in carica l'iPhone in un ambiente ben aerato: così facendo, anche in caso di emissione di gas da parte della batteria, la vostra salute non ne risentirà in alcun modo.

In più, l'azienda di Cupertino ha fornito una serie di linee guida per la ricarica notturna dell'iPhone che potrebbero rivelarsi vitali per molti utenti. Per esempio, la Mela Morsicata spiega che "non dovreste dormire sopra al vostro iPhone, al cavo di alimentazione o all'alimentazione, né posizionare il telefono sotto una coperta, un cuscino o sotto il vostro corpo quando è connesso alla rete elettrica". Insomma, fate attenzione a non addormentarvi con il telefono in mano!

Prese queste precauzioni, che restano comunque volte a evitare eventi di per sé rarissimi, come guasti nell'impianto elettrico o nella batteria dell'iPhone, Apple non sconsiglia la ricarica notturna per i suoi smartphone, anche perché in molti casi questa resta necessaria: solo iPhone 15 potrebbe avere il fast charging a 35 W, mentre molti smartphone concorrenza - specie quelli cinesi - arrivano facilmente ai 100 W.