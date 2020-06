Il rischio di una possibile super eruzione è attualmente in calo

Circa 9 milioni di anni si scatenarono due super eruzioni nell'attuale Parco Nazionale di Yellowstone. Una di queste si colloca nella quinta più grande eruzione vulcanica di tutti i tempi. C'è però una buona notizia: l'attività attorno alla cavità vulcanica della Caldera di Yellowstone è in calo.

Utilizzando una combinazione di analisi chimiche, magnetiche e radio-isotopiche per collegare i depositi vulcanici attraverso decine di migliaia di chilometri quadrati, i ricercatori hanno unito insieme informazioni che si pensavano fossero slegate. In poche parole, ciò che era stato visto come "piccole eruzioni" erano in realtà due eventi giganteschi.

I due eventi in questione sono stati chiamati l'eruzione di McMullen Creek, avvenuta circa 9 milioni di anni fa, e l'eruzione di Grey's Landing, avvenuta circa 8.72 milioni di anni fa. "La più giovane dei due, la super-eruzione di Grey's Landing, è ora il più grande evento registrato dell'intera provincia vulcanica di Snake-River-Yellowstone. È una delle prime cinque eruzioni di tutti i tempi", afferma il vulcanologo Thomas Knott, dell'Università di Leicester del Regno Unito.

Secondo quanto riportato, l'eruzione di Grey's Landing avrebbe coperto un'area delle dimensioni della Lombardia con vetro vulcanico caldissimo, vaporizzando qualsiasi cosa sul suo cammino e rilasciando una nuvola di cenere in tutto il mondo. Confrontando le due super eruzioni che si ritiene siano avvenute nella stessa regione negli ultimi tre milioni di anni, sembra che l'attività stia diventando più sporadica, con una media di un evento ogni 1.5 milioni di anni circa.

Anche se l'attività nella regione di Yellowstone è in declino, gli scienziati continueranno a misurare attentamente ogni cambiamento. Parlando di vulcani, recentemente l'Anak Krakatau si è risvegliato, mostrandoci la sua potenza perfino dallo spazio.