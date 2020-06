A rischio la Serie A in chiaro: Mediaset invia la lettera di diffida alla Lega

Proprio quando sembrava raggiuntol'accordo per la Serie A in chiaro, arriva una doccia fredda. Come riportato da Repubblica, infatti, nella serata di ieri Mediaset ha inviato alla Lega la lettera di diffida in cui ha fatto sapere di aver rifiutato la propria adesione al progetto.

La televisione privata di Cologno Monzese, nello specifico, si è detta in disaccordo con l'ipotesi avanzata dal Ministro Spadafora ed il CEO di Sky, che avevano programmato la trasmissione di due partite di Serie A su TV8, il canale in chiaro della pay tv. Mediaset ha sollevato alcuni dubbi giuridici sulla fattibilità del progetto, e proprio la lettera inviata ieri sera potrebbe far saltare (definitivamente?) banco.

Mediaset ha chiesto al Governo di adottare un decreto legge per regolamentare proprio il tutto, ma il ministro Spadafora aveva fatto di tutto per mettere d'accordo i broadcaster proprio per evitare passaggi normativi che a causa delle tempistiche tipiche della burocrazia italiana potrebbero rendere irrealizzabile il progetto.

I legali del Biscione contestano il fatto che al momento della vendita dei diritti televisivi non è stato inserito alcun pacchetto per la messa in chiaro della Serie A, ecco perchè secondo Mediaset in caso di concessione da parte della Lega Calcio, è necessario anche considerare altre emittenti e non solo Sky.