È stato riscoperto un camaleonte che non si vedeva in giro da più di 100 anni

Un team di scienziati afferma di aver trovato una specie di camaleonte che è stata avvistata l'ultima volta in Madagascar 100 anni fa. I ricercatori del Madagascar e della Germania, nel dettaglio, hanno dichiarato di aver scoperto diversi esemplari viventi del camaleonte di Voeltzkow durante una spedizione nel paese.

In un rapporto pubblicato sulla rivista Salamandra (sì, la rivista si chiama proprio in questo modo), il team ha affermato che l'analisi genetica ha scoperto che la specie è strettamente correlata al camaleonte di Labord. Gli esperti ritengono che entrambi i rettili vivano solo durante la stagione delle piogge: si schiudono dalle uova, crescono rapidamente, combattono con i rivali, si accoppiano e poi muoiono durante pochi mesi.

"Questi animali sono fondamentalmente le effimere tra i vertebrati", ha dichiarato Frank Glaw, curatore di rettili e anfibi presso lo Zoologischen Staatssammlung München. Le effimere, infatti, sono un ordine di insetti che vivono nei corsi d'acqua dolce. La maggior parte di queste specie vive meno di un giorno, mentre solo alcune arrivano a - massimo - una settimana.

La femmina della specie di camaleonte, che non era mai stata documentata in precedenza, mostrava modelli particolarmente colorati durante la gravidanza, quando incontrava i maschi e quando era stressata. Questa scoperta fa parte del programma Global Wildlife Conservation per ritrovare le specie di animali perse, che è stato lanciato nel 2017.

Esemplari maschi sono stati già studiati in precedenza, ma questa è la prima volta che si riesce a studiare una femmina. Sono numerose le specie scoperte dopo 100 anni: da alcune piante davvero rare a dei lupi in Francia.