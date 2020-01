Ci risiamo: Apple ed FBI di nuovo contro per lo sblocco di due iPhone?

Dopo il caso dell'iPhone del killer di San Bernardino, Apple ed il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti potrebbero di nuovo trovarsi contro in tribunale. L'agenzia americana infatti ha rivelato di aver chiesto aiuto alla società di Cupertino nel recupero dei dati da due iPhone.

I dispositivi a quanto pare appartengono a Mohammed Saeed Alshamrani della Royal Force Sudita, che durante un attacco alla base navale di Pensacola, in Florida, ha ucciso tre militari.

Dana Boente, consigliere generale dell'FBI, ha affermato che l'FBI fino ad ora non è riuscita ad accedere di dati presenti sui due iPhone in quanto i dati sono crittografati e bloccati, e per questo motivo ha chiesto aiuto alla società di Cupertino.

E' probabile che le forze dell'ordine abbiano messo le mani sullo smartphone solo qualche ora dopo l'attacco, quando il dispositivo era già spento, altrimenti avrebbero potuto utilizzare dati biometrici come il Touch ID o Face ID per sbloccarlo. Quando gli iPhone si spengono al riavvio richiedono il codice alfanumerico che, se non conosciuto, non consente di accedere allo smartphone. L'FBI ha precisato che almeno uno dei due smartphone è stato colpito e danneggiato prima che il killer venisse ucciso.

In una dichiarazione, Apple ha affermato di aver fornito all'FBI tutti "i dati i nostro possesso", ed un portavoce ha confermato le intenzioni ella società di "continuare a supportare l'FBI con i dati disponibili".

L'FBI per sbloccare l'iPhone del killer di San Bernardino è stata costretta ad acquistare un tool da una società terza, ad un prezzo non noto.