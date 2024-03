Ci risiamo: la copertura della banda ultralarga in Italia non finirà in tempo per il 2024

Questa volta è la Corte dei Conti a lanciare l’allarme e dire ciò che in molti già sapevano: i lavori per la copertura dell’Italia con la banda ultralarga non saranno completati per il 2024, come originariamente previsto dal Piano.

Secondo la Corte dei Conti, “andranno definiti i necessari interventi correttivi anche sul fronte della scarsità di manodopera specializzata e adottato un nuovo cronoprogramma che garantisca la chiusura dei lavori in tempi celeri, con un controllo serrato sul rispetto delle nuove scadenze da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

I dati sono per certi versi allarmanti e si riferiscono in principalmente alle aree bianche del piano Bul, pari a 7.413 comuni italiani e 6,3 milioni di unità immobiliari da coprire con FTTH e 2,1 milioni di unità immobiliari con FWA, a cui si aggiungono circa 30mila tra sedi di pubbliche amministrazioni ed industriali. I dati della Corte dei Conti mostrano che a fine 2023 sono state coperte in FTTH solo 3,4 milioni di abitazioni (pari al 54% del target finale), e 18mila sedi di PA ed aree industriali (62%), a cui si aggiungono oltre 437mila unità immobiliari in fase di collaudo e 2,2 milioni in via di lavorazione. Una situazione non certo positiva, che allontana l’obiettivo di mettere da parte il digital divide.

