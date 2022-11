Ci risiamo: un detrito di un razzo cinese si è schiantato sulla Terra

Così come riportano i media, dei detriti spaziali cinesi provenienti da un altro dei razzi Long March 5B del paese sono stati appena scoperti in mare al largo della costa delle Filippine. Non è la prima volta che questi pezzi vengono ritrovati sul nostro pianeta, sottolineando l'importanza di adeguate contromisura per evitare situazioni simili.

I resti del razzo sono quelli del Long March 5B che è stato lanciato la scorsa settimana dal Wenchang Space Launch Center sull'isola di Hainan, con l'obiettivo di trasportare dei materiali di laboratorio alla stazione spaziale cinese di Tiangong. Questa non è la prima volta che dei detriti finiscono nella zona, e in futuro la probabilità non potrà che aumentare.

Nel frattempo i funzionari dell'Agenzia spaziale filippina stanno spingendo le autorità ad accettare i trattati delle Nazioni Unite sulla spazzatura spaziale. Se questi venissero firmati, i cittadini della nazione insulare sarebbero autorizzati a chiedere il risarcimento di eventuali lesioni o danni causati dalla caduta di detriti di razzi.

"Questo dimostra che il rischio è più alto per noi", ha affermato un funzionario al quotidiano filippino The Inquirer, "perché siamo sotto la traiettoria di volo della maggior parte dei lanci di razzi cinesi." C'è da dire che nessun incidente ha colpito la terraferma, solo l'oceano, ma sicuramente il rischio che questa azione possa causare una tragedia esiste.

Non è meglio azzerare tutte le possibilità di schianto sulla terra con tutte le dovute precauzioni possibili? È vero che può capitare anche a SpaceX, ma con un'incidenza sicuramente inferiore.