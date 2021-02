Ci risiamo: Elon Musk indagato della SEC, sotto la lente i tweet su Dogecoin

Ci risiamo. Elon Musk finisce nuovamente sotto la lente degli organi regolatori americani. Questa volta il capo di Tesla sarebbe indagato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per i tweet relativi al Dogecoin, la criptovaluta che lo stesso Musk aveva definito "la moneta del popolo".

Il condizionale è d'obbligo dal momento che ancora non è ufficiale l'indagine: la notizia è stata riportata dal quotidiano finanziario First Squawk, che ha citato fonti a conoscenza.

Musk, interpellato sulla questione da uno dei suoi follower di Twitter, ha risposto in maniera sarcastica ed ha detto che "sarebbe fantastico! Spero lo facciano".

In passato la SEC aveva puntato i fari su un tweet del sudafricano in cui quest'ultimo si diceva pronto a ritirare Tesla dal mercato.

I numerosi cinguettii di Musk hanno portato ad un incremento importante del valore di una criptovaluta che, ricordiamolo, è nata da un meme. In uno dei suoi tweet, Musk ha definito i Dogecoin la moneta del futuro, al punto che quest'ultima ha raggiunto il suo massimo storico.

L'Independent si è messo in contatto con la SEC per ottenere un commento sulla questione, ma non ha ancora ricevuto risposta. Di recente Bill Gates ha voluto mettere in guardia gli utenti dall'investire in criptovalute, a causa della loro volatilità.