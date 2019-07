Ci risiamo, anche FaceApp è stata accusata di 'razzismo'

FaceApp è stata al centro di una piccola isteria di massa. L'azienda dietro all'app è russa, e un trafiletto nelle policy sulla privacy menziona l'ipotesi che i dati degli utenti vengano trattati fuori dalla giurisdizione del GDPR. Ma nel 2017 l'app riceveva ben altre accuse: quelle di essere una app razzista, ad esempio.

Premessa doverosa: ma le intelligenze artificiali possono essere razziste? È una domanda che ci si è chiesti in più occasioni negli ultimi mesi. La risposta non è banale, e sul tema sono usciti diversi approfondimenti che tenderebbero a mostrare come certi bias degli sviluppatori possano riflettersi sui loro prodotti. Sul tema vale la pena andarsi a recuperare quello che scriveva Andrea Signorelli per il suo blog e per Wired.

A volte le accuse sono piuttosto risibili, altre, vista la delicatezza delle funzioni di certe IA, vanno sicuramente prese in considerazione e giudicate seriamente — si pensi all'accusa rivolta al tool di riconoscimento facciale di Amazon di non funzionare a dovere con le persone di colore.

Non molto tempo fa sul banco degli imputati c'era finita anche FaceApp, l'app del momento. Nelle ultime ore siamo stati bombardati dei selfie "invecchiati" dei nostri amici, ma non tutti sanno che nel 2017 l'app aveva anche un'altra feature chiamata "hotness". Detta in breve: la funzione "abbelliva" le foto degli utenti, rendendone il volto più giovane, magro e pulito. Una feature ormai disponibile di default nella stragrande maggioranza degli editor per foto presenti negli smartphone di ultima generazione.

Il problema è che se una persona di colore usava la feature Hotness, l'app, tra le varie "migliorie", rendeva la sua pelle molto più chiara.

Inoltre l'app consentiva agli utenti di applicare un filtro per cambiare la loro etnia, modificando le foto per apparire asiatici, neri, indiani o bianchi. Apriti cielo. Un insulto mortale, la fine del mondo, le cavallette. I siti di settore iniziarono a parlare di "black face" digitale, e di come un bianco caucasico non avesse diritto di giocare con una app cambiando i propri tratti per sembrare un asiatico o un afroamericano.

Inutile dire che FaceApp dovette tornare sui suoi passi ed eliminare tutte queste funzioni, che infatti oggi non ci sono più.