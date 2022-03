Ci risiamo: la Stazione Spaziale è stata nuovamente minacciata dalla Russia

La Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina, ha iniziato a ricevere numerose sanzioni da parte della maggior parte dei paesi europei e dall'America. Adesso, secondo quanto ha affermato il capo di Roscosmos, Dmitry Rogozin, le sanzioni potrebbero causare il crollo della Stazione Spaziale Internazionale.

"Il segmento russo assicura che l'orbita della stazione sia corretta in media 11 volte l'anno, anche per evitare detriti spaziali", ha affermato Rogozin durante lo scorso fine settimana su Twitter. Rogozin ha perfino pubblicato una mappa dei luoghi in cui la ISS potrebbe eventualmente cadere.

"Le popolazioni degli altri Paesi, soprattutto quelle guidate dai 'cani da guerra', dovrebbero pensare al prezzo delle sanzioni contro Roscosmos", continua Rogozin - che recentemente ha perfino ricevuto una risposta da un astronauta della NASA in pensione. Allo stesso tempo, l'1 marzo la NASA ha dichiarato che stava cercando di trovare una soluzione per mantenere la ISS in orbita senza l'aiuto della Russia.

Attualmente lo spazio è l'ultima "frontiera" in cui USA e Russia stanno ancora collaborando. Rogozin ha anche annunciato che Mosca non avrebbe più fornito i motori per i razzi Atlas e Antares degli Stati Uniti, anche se il 30 marzo l'astronauta statunitense Mark Vande Hei e due cosmonauti, Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, dovrebbero tornare sulla Terra a bordo di una navicella spaziale Soyuz.

Questa, molto probabilmente, sarà l'ultima volta in cui i due paesi collaboreranno... almeno per adesso.