Le teorie cospirazioniste e complottiste non smettono di sorprenderci. Questa volta, bersaglio delle nuove e sconvolgenti teorie, è la povera Luna. Cosa saranno riusciti ad inventare?

La Luna non è fatta di roccia e in realtà non è illuminata dal Sole, ma è la sua stessa fonte di luce. Vi fanno già male gli occhi? Bene, non siete i soli. Tuttavia, come potete osservare dai vari post al seguente link, è tutto vero.

L'idea che la Luna rifletta la luce del Sole in realtà risale ad almeno 2.500 anni fa, quando il filosofo greco Anassagora scrisse che "è il Sole che dona luminosità alla Luna" e continuò spiegando come ciò causasse eclissi e fasi lunari.

Da allora, appare decisamente superfluo citare le innumerevoli prove e testimonianze che con il progresso scientifico siamo riusciti ad ottenere. Che il film Don’t Look Up stia diventando realtà ormai è sotto gli occhi di tutti, ma a quanto pare, la situazione può sempre peggiorare.

La recente "idea" deve spiegare molti fenomeni osservati che hanno dimostrato più e più volte che la Luna riflette la luce del Sole. L’esempio più semplice ci viene dato direttamente dalle diverse posizioni del Sole, della Luna e della Terra che possano spiegare le fasi che vediamo della Luna. Ma c’è (sfortunatamente) dell’altro.

Oramai diversi individui affermato candidamente che "le rocce non riflettono la luce" e dunque "nemmeno la Luna". Conclusione: la Luna non è fatta da rocce. Ciò è particolarmente sconcertante, dato che tutte le rocce che possiamo osservare, riusciamo a vederle esclusivamente grazie alla luce riflessa.

Per testare tale teoria, è sufficiente collocare una normale roccia in una stanza senza finestre di notte e spegnere la luce. Se non si è più in grado di vedere la roccia, significa che possiamo vederla solo attraverso la luce riflessa, come funziona praticamente tutta la visione. Spiegazione alternativa? Le rocce hanno imparato a spegnersi quando è buio per fregarci.

Certo, non è facile passare dalla pura scienza che può aiutarci a stabilire se i tardigradi stiano colonizzando la Luna, ad affermare che il nostro satellite brilli di luce propria e non sia formato da roccia. Tuttavia, è importante sensibilizzare le generazioni future su ciò che ha realmente un fondamento scientifico, altrimenti, ci aspetteranno anni davvero oscuri.