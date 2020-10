Dove risiede la nostra coscienza? Un nuovo studio ha trovato una possibile risposta

La nostra coscienza è storicamente oggetto di tantissimi dibattiti filosofici, storici e scientifici, ma da quest’ultimo punto di vista il consenso tra gli esperti è che essa risiede nel cervello e nella fitta rete di connessioni dei neuroni. L’esatta posizione è ancora un’incognita, ma uno studio recente potrebbe avere una risposta interessante.

Secondo i ricercatori dell’Università del Surrey guidati dal professore Johnjoe McFadden, il quale ha poi pubblicato tale teoria nella rivista Neuroscience of Consciousness, la coscienza non si troverebbe tanto nel cervello quanto nell’energia elettromagnetica generata dagli impulsi elettrici condivisi tra i neuroni. Questa idea è stata elaborata basandosi su molte conoscenze scientifiche appurate e poche supposizioni ipotetiche.

McFadden ha dichiarato: “Il modo in cui la materia cerebrale diventa consapevole e riesce a pensare è un mistero che è stato meditato da filosofi, teologi, mistici e persone comuni per millenni. Credo che questo mistero sia stato risolto e che la coscienza sia l'esperienza dei nervi che si collegano al campo elettromagnetico auto-generato del cervello per guidare ciò che chiamiamo "libero arbitrio" e le nostre azioni volontarie”.

Lo scienziato ha poi aggiunto qualche dettaglio tecnico ulteriore: i segnali elettrici dei neuroni, responsabili delle funzioni cerebrali, formano un campo elettromagnetico rilevabile tramite elettroencefalogramma (EEG) e magnetoencefalografia (MEG); questo campo sarebbe il nucleo vero e proprio della coscienza poiché in esso risiedono i pensieri, movimenti e processi mentali di ognuno di noi. Serviranno comunque altri studi per verificare questa teoria, però McFadden è convinto che potrebbe addirittura portare allo sviluppo della coscienza dei robot.

