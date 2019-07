Risolti nella notte i problemi di Whatsapp, Facebook ed Instagram. Cosa è successo

E' stata una giornata di passione quella di ieri per le piattaforme di Facebook. Dal primo pomeriggio infatti sono stati segnalati problemi con Whatsapp, Facebook ed Instagram, su cui era impossibile scaricare messaggi audio, video ed immagini.

Il social network di Menlo Park solo nella notte ha diffuso una prima dichiarazione a riguardo, a problema in fase di risoluzione.

"Durante una delle nostre operazioni di manutenzione di routine, abbiamo attivato un problema che ha reso difficile per alcune persone caricare o inviare foto e video" ha affermato un portavoce.

Interpellato da alcuni colleghi che chiedevano delucidazioni sui possibili rimborsi per gli inserzionisti a causa dei danni provocati dal disservizio, Facebook si è rifiutato di commentare. Come notato da molti, lo scorso marzo era avvenuto un incidente simile e la società aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di rimborsare le attività pubblicitarie non andate a buon fine nell'arco della giornata.

Un'azienda che monitora il traffico internet a livello globale, ThousandEyes, a Reuters ha fatto sapere che "l'interruzione sembra essere correlata ad un'infrastruttura interna o ad un problema applicativo".

Gli utenti non hanno esitato a manifestare il loro disappunto per i problemi, e come spesso accaduto in passato si sono affidati a Twitter per pubblicare le loro lamentele.