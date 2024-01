Risolto un antico puzzle riassemblando armatura romana spezzata in 100 pezzi

Gli esperti del National Museums Scotland (NMS) hanno recentemente completato un lavoro di ricostruzione straordinario, riportando alla luce una manica corazzata romana in ottone risalente a quasi 2000 anni fa. Originariamente scoperta in oltre 100 piccoli frammenti, questa armatura proteggeva il braccio armato di un soldato romano antico.

"La trasformazione è sorprendente" afferma Fraser Hunter, il principale curatore di archeologia preistorica e romana presso NMS. "Ora che è stata ricostruita, puoi immaginare il legionario che la indossava." I frammenti furono scoperti da James Curle, un avvocato e archeologo britannico, nell'antico complesso fortificato di Trimontium in Scozia nel 1906 (chi usava un'armatura poteva andare in bagno?).

Inizialmente, Curle pensava che la manica fosse destinata a proteggere il petto o le spalle di un soldato. Solo negli anni '90 fu classificata come una guardia per il braccio, e solo di recente è stata riassemblata con successo. L'armatura sarà ora prestata al British Museum per una prossima mostra sulla vita militare romana, che aprirà a febbraio. Solo tre guardie per il braccio dell'Impero Romano sono note per esistere, e questa è la più intatta.

"È l'unica guardia per il braccio completa in ottone conosciuta ovunque" dice Hunter in un video. Gli antichi romani di solito usavano il ferro per realizzare tali oggetti. Il fatto che questa guardia per il braccio sia fatta di strisce di ottone, un metallo raro e costoso all'epoca, suggerisce che il portatore fosse un ufficiale di alto rango. Sebbene l'armatura sia ora scolorita, sarebbe stata un pezzo dichiarativo lucido e riflettente.

"È assolutamente incredibile. Si percepisce la protezione che questa persona aveva - e anche il prestigio" afferma Hunter. "Sarebbe stata dorata e avrebbe avuto un aspetto assolutamente spettacolare quando la indossava." Richard Abdy, curatore di monete romane e dell'età del ferro al British Museum, afferma che questo tipo di armatura è più comunemente associato ai gladiatori romani, un look che potrebbe aver ispirato il design (a proposito, combattevano davvero contro le bestie?).