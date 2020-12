Risolto il bug per cui Epic Games Launcher scalda CPU Ryzen anche in idle

Qualche giorno fa su Reddit è apparso un post riguardante un presunto sbalzo di temperatura su alcune CPU AMD Ryzen quando nel PC si apriva e lasciava a riposo l’Epic Games Launcher. Dopo la conferma giunta direttamente dalla stessa azienda, ora finalmente il problema è stato risolto tramite un fix ufficiale disponibile per tutti.

Ad annunciare il rilascio di questo hotfix è il direttore della strategia di pubblicazione di Epic Games Sergiy Galyonkin tramite Twitter: come potete vedere infatti in calce all’articolo, in data 29 dicembre 2020 nel suo account verificato @galyonkin è apparso un semplice messaggio in cui conferma la disponibilità dell’hotfix 11.0.2, una soluzione non definitiva ma che dovrebbe comunque risolvere il problema a moltissimi utenti.

Purtroppo, non sono giunti chiarimenti riguardo la natura stessa del bug che comportava l’aumento delle temperature in idle di processori come Ryzen 7 5800X o Ryzen 5950X perfino di 13° C. Stando a quanto scritto da Sergiy Galyonkin, però, una delle cause era che il modulo browser dell'app rimaneva sempre e comunque attivo, anche quando il Epic Games Launcher veniva ridotto a icona dagli utenti. Presumibilmente, questo è anche ciò che ha causato anche il caricamento casuale di piccole quantità di dati.

A proposito di processori AMD Ryzen, online sono apparsi i benchmark del modello Mobility AMD Ryzen 9 5900H per laptop e notebook, CPU da 8 core e 16 thread con velocità di clock base pari a 3.30 GHz e boost a 4.60 GHz.