Risolto il famoso problema matematico della somma dei tre cubi

Un team guidato dall'Università di Bristol e dal MIT ha risolto l'ultimo pezzo del famosissimo problema della somma dei tre cubi, trovando la risposta per il numero 42, ultimo tassello rimasto di una caccia durata dal 1954 a oggi.

Tutto è partito con l'equazione Diofantina x3+y3+z3=k, con k tutti i numeri da 1 a 100.



Si può notare che ci sono alcune soluzioni ovvie, ponendo a 0 alcune delle variabili, mentre alcune soluzioni sono tanto complesse da rendere il problema quasi completamente intrattabile.



Tuttavia, con il passare del tempo, il quadro si era fatto praticamente completo, trovando ogni singola soluzione per ogni valore di k (qualora k fosse risolvibile, non tutti si sono dimostrati tali).

Tutti tranne il 42. Un numero caro a tutti i fan di Douglas Adams e della famosa Guida Galattica Per Gli Autostoppisti.



Andrew Booker aveva appena trovato la soluzione per il penultimo numero rimasto, il 33, quando si è trovato ad affrontare, finalmente, l'ultimo scalino; che però era di tutt'altro livello di difficoltà. Si è quindi rivolto al professor Andrew Sutherland, del MIT e, attraverso un complesso sistema di calcoli paralleli chiamato Charity Engine (un "computer globale" che sfrutta la potenza inutilizzata di circa 500.000 computer domestici), hanno insieme trovato la soluzione:



X = -8053873881207575974 Y = 80435758145817515 Z = 12602123297397335631



Il professor Booker, ha commentato la vicenda: "Mi sento sollevato. In questo problema è impossibile essere sicuri di trovare qualcosa. È un po' come cercare di prevedere i terremoti, nel senso che abbiamo solo probabilità approssimative. Quindi, potremmo trovare quello che stiamo cercando con qualche mese di ricerca, oppure potremmo non trovare la soluzione per più di un secolo".

Con il 42 abbiamo chiuso un cerchio importante. Uno dei problemi, insieme all'ultimo teorema di Fermat, più popolari e impegnativi della storia.