Risolto finalmente un mistero di 150 anni su strani manufatti in Francia

Gli archeologi non riuscivano a capire per quale motivo, in questo sito paleolitico in Francia, trovassero sempre delle piccole creazioni a forma di semicerchio. Sono oggetti molto diffusi in questo luogo e che sono stati trovati per oltre un secolo e mezzo, ma adesso finalmente sappiamo a che cosa servono.

Probabilmente questi ninnoli (che potrete osservare meglio in calce alla notizia) erano realizzati per i lanciatori di lance. Uno studio afferma che gli oggetti, fatti di corna di cervo e chiamati "anelli aperti", un tempo erano usati dai lanciatori di lance di legno, armi note anche come atlatl, che venivano adoperate per lanciare grandi dardi ad alta velocità.

"Gli anelli provengono dai tipi di siti in cui sarebbe stata eseguita la manutenzione degli attrezzi. Sembrano anelli per le dita e funzionano bene in questo modo", ha dichiarato Justin Garnett, uno studente di dottorato in archeologia presso l'Università del Kansas a LiveScience. "Detto questo, dovremmo sempre essere cauti quando assegniamo funzioni a manufatti preistorici: c'è sempre la possibilità che ci sbagliamo."

Ogni anello aperto - che potrete osservare al meglio in calce all'articolo - è un arco alto poco più di 3 centimetri e lungo circa 5 cm. Negli anni '70 dell'Ottocento fino ad oggi ne sono stati trovati 10 tutti in Francia, oltre a una "preforma", ovvero un anello aperto che stava per essere scolpito ma ancora attaccato al resto del corno (realizzato circa 21.000 anni fa).

L'accessorio che veniva utilizzato con l'arma era ampiamente utilizzato dai cacciatori da circa 20.000 anni.