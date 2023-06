Risolto il mistero di come un 'buco nella sabbia' abbia inghiottito un bambino

Nel 2013 un bambino di 6 anni in visita sulle rive del lago Michigan è rimasto intrappolato sotto 3,35 metri dopo che una dolina di sabbia si è aperta sotto i suoi piedi. Il bambino fortunatamente è sopravvissuto ed è stato soccorso immediatamente, ma la geoscienziata Erin Argyilan ha cercato di capire come ciò sia stato possibile.

"Non c'erano segni evidenti di disturbo in superficie che suggerissero un collasso di sedimenti", hanno scritto in seguito Argyilan e colleghi in uno studio del 2015. "L'amico del ragazzo che era presente in quel momento ha riferito di aver visto un buco aperto, è andato a indagare sulla sua profondità ed è scivolato fuori dalla vista nel buco che si è immediatamente riempito di sabbia."

L'incidente per gli addetti ai lavori "non aveva senso" dato quello che sappiamo sulla formazione delle dune di sabbia. Questo perché la duna è stata creata mentre la sabbia si accumulava sopra la sabbia, sollevando interrogativi su come si fosse formata una cavità capace di essere stabile. Altre volte, però, non si è così fortunati.

Argyilan potrebbe aver risposto alla domanda: la duna di sabbia, che si è formata circa 4.500 anni fa, si è mossa con i venti. "Il Monte Baldy è una grande duna parabolica che sta rapidamente migrando verso terra su un paesaggio del tardo Olocene con dune paraboliche relitte stabilizzate che sostenevano querce visibili nella foto aerea del 1939", ha spiegato Argyilan nel documento.

In altre parole, la sabbia ha coperto completamente degli alberi che si trovavano nella zona. Nel frattempo dei funghi hanno decomposto le querce e sono rimasti sotto la sabbia solo dei buchi occasionali: quelli che hanno "inghiottito" quel bambino nel 2013. "Proponiamo che, all'interno della duna, porzioni di alberi in decomposizione collassino e si riempiano progressivamente, e che i fori aperti siano temporaneamente stabilizzati dal cemento ricco di carbonato di calcio", affermano gli addetti ai lavori.

Non sarà spettacolare come la dolina che si apre e rivela una foresta, ma questi fori possono essere molto pericolosi.