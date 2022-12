Abbiamo finalmente risolto un mistero della Via Lattea dopo 50 anni

Gli astronomi hanno finalmente risolto un mistero della Via Lattea dopo 50 anni di dubbi e possibili speculazioni. Stiamo parlando della distribuzione spaziale delle deboli galassie satelliti intorno alla Via Lattea, un mistero che è stato risolto sulla rivista Nature Astronomy.

La nostra galassia, la Via Lattea, è circondata da numerose galassie satelliti. La strana disposizione di queste, nota come il piano dei satelliti, fa sembrare che si trovino su un piano vasto, stretto e rotante. Secondo il recente studio si tratta di un'anomalia cosmica che si disintegrerà nel tempo come le costellazioni stellari.

Per più di 50 anni gli astronomi sono rimasti perplessi di fronte a questa disposizione apparentemente improbabile e molti avevano perfino messo in dubbio la validità del modello cosmologico tradizionale. Il nuovo lavoro risolve tutti questi problemi: la teoria spiega che le galassie che vediamo oggi si sono gradualmente sviluppate all'interno di ammassi di materia oscura fredda.

"Lo strano allineamento delle galassie satelliti della Via Lattea nel cielo ha lasciato perplessi gli astronomi per decenni", ha affermato il coautore dello studio, il professor Carlos Frenk, professore di fisica fondamentale a Ogden presso la Durham University. “Ma grazie agli incredibili dati del satellite GAIA e alle leggi della fisica, ora sappiamo che è solo un allineamento casuale, una questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, proprio come le costellazioni delle stelle nel cielo."