Risolto il mistero dei misteriosi semi inviati dalla Cina

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del "mistero dei semi provenienti dalla Cina" ricevuti da diverse persone negli Stati Uniti. Bene, sembra che finalmente questo mistero sia stato risolto una volta per tutte dalle autorità competenti. Almeno in 27 stati, infatti, avevano avvisato di non piantare per alcun motivo i semi.

Il motivo? Agenti patogeni, contaminanti o insetti potrebbero essere nascosti all'interno della confezione, oppure i semi stessi potrebbero appartenere a specie invasive. Dopo ulteriori indagini da parte del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), ora sappiamo quali sono i semi misteriosi.

"Abbiamo identificato 14 diverse specie di semi, tra cui senape, cavolo, gloria mattutina e alcune erbe come menta, salvia, rosmarino, lavanda, poi altri semi come ibisco e rose", afferma Osama El-Lissy del programma di protezione delle piante dell'USDA. "Questo è solo un sottoinsieme dei campioni che abbiamo raccolto finora".

Per quale motivo, quindi, sono stati inviati questi semplici semi? "Al momento, non abbiamo alcuna prova che indichi che si tratta di qualcosa di diverso da una 'truffa spazzatura' in cui le persone ricevono articoli non richiesti da un venditore che poi pubblica false recensioni dei clienti per aumentare le vendite", afferma l'USDA in una dichiarazione. In sostanza, vengono inviati i pacchi a persone a caso così si possono mettere delle recensioni false sotto i loro prodotti.

Ciò aumenta la valutazione del venditore, così i prodotti effettivi (che molto probabilmente non sono semi) iniziano a comparire nei risultati di ricerca di più persone mentre fanno compere online. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti non abbassa comunque la guardia e sta ancora esaminando i campioni per cercare di determinare se contengono qualcosa che possa essere "preoccupante per l'agricoltura americana o per l'ambiente".

Nel frattempo il mistero - per adesso - è risolto.