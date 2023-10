Abbiamo risolto un mistero sui primi istanti della formazione dell'Universo

L'Universo, con i suoi misteri e le sue meraviglie, continua a stupirci e a sfidare le nostre conoscenze. Una delle anomalie che ha da tempo incuriosito gli scienziati riguarda l'incredibile luminosità delle galassie durante l'Alba Cosmica, un periodo che risale ai primi momenti successivi al Big Bang.

Queste galassie, osservate dal Telescopio Spaziale James Webb, brillavano con una luce ultravioletta molto più intensa di quanto ci si aspettasse. Ma come è possibile? La risposta potrebbe risiedere nella formazione stellare. Secondo nuove simulazioni, la quantità di luce rilevata può essere attribuita alla formazione di stelle, senza la necessità di ricorrere a modelli cosmologici non standard.

In altre parole, non sono le dimensioni delle galassie a determinare la loro luminosità, ma la frequenza e l'intensità con cui formano le stelle. Claude-André Faucher-Giguère, un astrofisico della Northwestern University, sottolinea che la scoperta di queste galassie luminose è stata una grande sorpresa. Nonostante la loro giovane età cosmica, queste galassie sembravano essere incredibilmente brillanti.

Come potrebbero essersi formate così rapidamente? Le simulazioni mostrano che le galassie potrebbero facilmente raggiungere questa luminosità entro l'Alba Cosmica. La chiave sta nella capacità di produrre una grande quantità di luce in un breve lasso di tempo. Se la formazione stellare avviene in modo "esplosivo", si avranno flash di luce, rendendo le galassie estremamente luminose.

Le ricerche hanno mostrato che la formazione nelle galassie dell'Alba Cosmica avveniva in modo "esplosivo", con periodi di intensa creazione seguiti da periodi di calma. Questo fenomeno, noto come formazione stellare "bursty", è tipico delle galassie di piccola massa, come quelle che si stavano formando durante l'Alba Cosmica.