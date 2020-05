È stato risolto il mistero riguardante le galassie a forma di 'X'

Con tutte le varie possibilità che offre l'Universo, qualche volta è facile trovare qualcosa che apparentemente sembra essere impossibile da spiegare. Come nel caso della galassia PKS 2014-55, che ha un forma a "X". I risultati sono stati pubblicati nella rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Lo studio è stato condotto grazie al telescopio MeerKAT, un array di telescopi composto da 64 antenne radio situate nel deserto del Karoo, nella provincia del Capo Settentrionale del Sudafrica. I computer hanno combinato i dati di queste antenne in un telescopio di 8 chilometri di diametro e hanno fornito delle immagini di qualità senza precedenti per PKS 2014-55, che ha permesso di risolvere il mistero della sua forma.

"MeerKAT è stato progettato per essere il migliore del suo genere al mondo. È meraviglioso vedere come siano le sue capacità uniche contribuire alla risoluzione di domande di lunga data relative all'evoluzione delle galassie", afferma Bernie Fanaroff, ex direttore del progetto SKA Sudafrica che ha realizzato MeerKAT e coautore dello studio in questione.

In poche parole, il materiale che ricade al centro della galassia viene deviato in diverse direzioni, andando a formare i bracci della "X". "MeerKAT fa parte di una nuova generazione di strumenti il ​​cui potere risolve vecchi enigmi e ne trova di nuovi - questa galassia mostra caratteristiche mai viste prima in questo livello di dettaglio", afferma infine Fanaroff.