Risolto un mistero, studiato anche da Leonardo da Vinci, sul nostro cuore

Esiste un mistero legato al nostro cuore che ci lascia perplessi da secoli. C'è una rete simile a delle protuberanze che rivestono i nostri ventricoli, noti come trabecole carnee (rilievi muscolari osservabili sulla superficie interna), che sembrano essere molto importanti, specialmente mentre il sistema cardiovascolare è ancora in via di sviluppo.

Per tentare di risolvere il mistero, un team internazionale di ricercatori ha confrontato scansioni di risonanza magnetica cardiaca da circa 25.000 cartelle di pazienti in tre diverse banche dati sanitarie, che sono stati poi combinate con dei dati genetici di altre persone, così per avere una finestra completa su questo enigma.

Queste strane pieghe hanno senza dubbio attirato l'attenzione sin dai tempi antichi, tant'è che le più antiche raffigurazioni che abbiamo di loro - in ogni dettaglio - sono tra le note del grande Leonardo Da Vinci. Infatti, una delle fasce di tessuto più prominenti, uno spesso filamento di muscoli nel ventricolo destro chiamata trabecola setto-marginale, viene talvolta indicata come "fascio moderatore di Leonardo da Vinci" in suo onore.

Queste rughe, infatti, potrebbero servire per diverse funzioni: da piccoli è probabile che la superficie irregolare aumenti la superficie così da consentire ai nutrienti e all'ossigeno di diffondersi nel tessuto prima che la circolazione aumenti. Dopo, invece, a che servono?. "Leonardo da Vinci ha abbozzato questi muscoli intricati all'interno del cuore 500 anni fa, ed è solo ora che stiamo iniziando a capire quanto siano importanti per la salute umana", afferma lo scienziato clinico e consulente radiologo Declan O'Regan, del MRC London Institute of Medical Sciences.

Per definire la loro effettiva funzione, il team ha simulato il sangue che scorre attraverso i cuori allineati con diversi modelli frattali di trabecole. Combinando le loro osservazioni con i dati medici e genetici della Biobanca del Regno Unito, gli esperti credono che la trama irregolare serva per interrompere il flusso di sangue e aiutarlo a farlo scorrere più facilmente.

"Solo la combinazione di genetica, ricerca clinica e bioingegneria ci ha portato a scoprire il ruolo inaspettato delle trabecole miocardiche nella funzione del cuore adulto", afferma infine l'autrice principale dello studio, la biologa Hannah Meyer del Cold Spring Harbor Laboratory. È incredibile pensare che 500 anni fa Leonardo da Vinci si accorse di questa "caratteristica" del nostro cuore. Ciò non fa che dimostrare della genialità dell'inventore, artista e scienziato italiano.