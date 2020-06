Risolto un quesito matematico posto per la prima volta sessant'anni fa

Un articolo di ricerca sugli Annals of Mathematics (dove vengono pubblicati una trentina di articoli all'anno), una delle più prestigiose e importanti riviste di matematica del mondo, risolve una domanda formulata per la prima volta circa 60 anni fa sulle proprietà geometriche degli oggetti a sette dimensioni, molto simili alle sfere.

Una sfera standard può essere considerata come l'insieme di tutti i punti a una distanza fissa da un determinato punto ed è il risultato dell'unione di due dischi (chiamati emisferi) lungo i loro confini. Se, invece, i confini dei due dischi venissero uniti insieme in un modo più interessante, si otterrebbe una sfera esotica: all'osservatore casuale appare come una sfera standard, ma è un oggetto molto diverso.

Si deve, infatti, al matematico J.W. Milnor la dimostrazione dell'esistenza di queste sfere esotiche di 7 dimensioni, che alla fine degli anni '50 gli permise di ottenere la medaglia Fields, il più alto riconoscimento in matematica. Successivamente, negli anni '60, i matematici iniziarono a chiedersi quanto la geometria delle sfere esotiche, cioè la forma, assomigliasse a quella delle sfere standard.

La sfera standard è l'esempio di base di uno spazio con curvatura positiva e precedenti lavori avevano dimostrato che alcune sfere esotiche a sette dimensioni ammettono una curvatura non negativa. In questo articolo, condotto dal matematico irlandese Martin Kerin, della School of Mathematics, Statistics and Applied Mathematics della NUI Galway e scritto in collaborazione con il professor Sebastian Goette dell'Università di Friburgo e il professor Krishnan Shankar dell'Università dell'Oklahoma, è stata scoperta una nuova costruzione delle sfere esotiche a sette dimensioni, che consente di concludere che, in effetti, tutti questi spazi ammettono una curvatura non negativa.

"Alcune delle idee di base nel documento sono state fluttuanti nella parte posteriore della mia mente per circa un decennio e siamo stati in grado di applicare con successo queste idee di base a un lungo- problema aperto. Siamo molto orgogliosi dei nostri risultati, ma è forse ancora più piacevole che questo progetto abbia sollevato molte altre domande interessanti. Probabilmente saremo impegnati con questa linea di ricerca per molti anni a venire", afferma il dottor Kerin.