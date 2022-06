Si può risolvere il paradosso dei buchi neri di Hawking? Sì, serve uno strumento speciale

Stephen Hawking, nel corso della sua vita, ha teorizzato e fatto molte scoperte in ambito spaziale. Molte delle sue teorie più famose ruotano intorno ai buchi neri, alcuni degli oggetti più affascinanti dell'universo. Proprio a causa della loro natura, talvolta è impossibile confermare le teorie, come ciò che riguarda la radiazione di Hawking.

Secondo Hawking, i buchi neri dovrebbero evaporare, con ogni particella che riesce quindi a uscire in qualche modo dall'orizzonte degli eventi. La radiazione di Hawking tuttavia sembra violare il principio secondo il quale l'informazione non può essere persa. Per risolvere questo paradosso, che cambierebbe per sempre la fisica quantistica e non solo, è stato ideato un progetto che prevede uno "specchio volante relativistico".

La proposta consiste nello sparare un laser ad alta intensità su un bersaglio di plasma di densità decrescente. Secondo un paper, questo creerebbe lo specchio volante relativistico il cui campo quantistico è simile a quello di un buco nero. Il primo tentativo verrà fatto in estate e, in caso di fallimento, verrà sfruttato un laser più potente durante il prossimo anno.

L'alternativa per studiare la radiazione di Hawking sarebbe quella di attendere miliardi di miliardi di anni per vedere l'effettiva evaporazione dei buchi neri oppure la creazione in laboratorio di un buco nero, entrambi casi certamente non applicabili. Intanto sapete perché il buco nero di Interstellar è diverso dal buco nero della nostra galassia?