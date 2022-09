Risolvere i problemi della SIM su iPhone? Alcune possibili soluzioni

Dopo aver visto alcune idee potenzialmente interessanti per riutilizzare un vecchio iPhone, torniamo a soffermarci su questioni relative ai dispositivi mobili di Apple. Infatti, nel corso degli anni un buon numero di utenti ha riscontrato problematiche legate alla SIM col proprio iPhone.

In questa sede andiamo dunque ad analizzare alcuni scenari tipici relativi al mancato rilevamento della SIM, che in realtà spesso possono essere risolti rapidamente. Si tratta, in parole povere, di aspetti che ogni possessore di iPhone dovrebbe conoscere, così da provare subito a effettuare le "operazioni di base" in caso riscontri problematiche di questo tipo.

Ebbene, generalmente in questo contesto i messaggi che compaiono a schermo sono quelli "Nessuna SIM" o "SIM non valida", nonostante quest'ultima sia correttamente inserita all'interno dell'apposito slot. Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di provare banalmente a riavviare l'iPhone: questa semplice operazione può infatti potenzialmente far tornare tutto funzionante.

Nel caso questo non dovesse funzionare, potreste provare a togliere la SIM dal carrellino e posizionarla nuovamente. Infatti, in alcuni contesti potrebbe semplicemente trattarsi di una questione di posizionamento. Se queste due operazioni non hanno effetto, potrebbe risultarvi utile recarvi nelle impostazioni dell'iPhone, raggiungere la sezione "Generali" e fare tap sull'opzione "Info". Qui potreste trovare un aggiornamento delle impostazioni dell'operatore telefonico, che può essere completato premendo su "OK" o "Aggiorna".

Spesso questi metodi possono risolvere le problematiche tipiche con la SIM, ma chiaramente potrebbero esserci anche questioni che vanno oltre. Ad esempio, provare a inserire un'altra SIM e vedere se quest'ultima viene riconosciuta potrebbe rappresentare un modo per comprendere dove si trova il problema, se lato SIM o carrellino. Per il resto, potete fare riferimento al portale ufficiale Apple per maggiori dettagli.