Risolvere questo test del QI senza carta e penna è una sfida per maestri

Oggi vi presentiamo la soluzione a un intrigante rompicapo matematico che mette alla prova la nostra abilità nel risolvere sistemi di equazioni. Il problema ci propone tre equazioni con tre incognite, A, B e C, che a prima vista possono sembrare semplici, ma che richiedono attenzione e logica per essere risolte.

Date un'occhiata a queste tre equazioni:

A + A + A = 39

B + B − A = 25

6 + C + B= 50

Il vostro compito è trovare i valori di A, B e C. Ogni lettera rappresenta un numero unico e tutte le equazioni sono collegate tra loro. Una volta che avete trovato i valori delle tre variabili, vi sfidiamo a calcolare la somma di A+B+C. La sfida diventa ancora più difficile considerano che non si può utilizzare né carta e penna né dispositivi elettronici: il calcolo deve essere fatto a mente.

Questo puzzle non solo metterà alla prova le vostre capacità di calcolo, ma vi farà anche riflettere sull'importanza dell'approccio step by step nella risoluzione dei problemi. Prendetevi tutto il tempo necessario e, quando pensate di aver trovato la soluzione, confrontate il vostro risultato con quello degli amici per vedere chi ha la mente più acuta.

Buona fortuna, e che la sfida abbia inizio!