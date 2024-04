Risolvi questo test per il QI? Viene abbandonato dal 95% degli utenti che falliscono

Alcune sfide si distinguono per la loro apparente semplicità, ma nascondono in realtà una complessità sorprendente. Questo quiz di matematica non fa eccezione, e promette di mettere alla prova il tuo quoziente intellettivo con un approccio un po' diverso dal solito. Se sei pronto a stimolare la tua mente, questa è l'occasione perfetta.

Ecco il quesito: se 2+3 fa 10, 8+4 fa 96, 7+2 fa 63, e 6+5 fa 66, allora quanto fa 9+7? Prima di rispondere impulsivamente, considera che la soluzione a queste operazioni non segue i canonici principi aritmetici. Infatti, ogni risultato è il prodotto della somma dei due numeri iniziali moltiplicata per il primo numero.

Questo quiz non è solo un esercizio di calcolo, ma anche un invito a pensare fuori dagli schemi, esplorando nuove vie per risolvere problemi. Risolvere rompicapi come questo può effettivamente aiutare a migliorare le capacità di ragionamento e aumentare il livello di QI. Se non sei riuscito a trovare la soluzione immediatamente, non demoralizzarti; ogni sfida risolta è un passo avanti nel potenziamento delle tue capacità cognitive.

Non andare oltre se non vuoi la soluzione.

Per esempio, prendendo la coppia 2+3: sommando i due numeri otteniamo 5, che moltiplicato per il primo numero (2) ci dà 10. Analizzando gli altri esempi, la logica si conferma. Quindi, applicando lo stesso principio al nostro quesito, sommando 9 e 7 otteniamo 16, che moltiplicato per 9 ci offre il risultato di 144.

