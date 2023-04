Questa nuova risonanza magnetica ha catturato le immagini più dettagliate di sempre

La tecnologia dietro all'imaging a risonanza magnetica (MRI) ha appena compiuto un enorme passo in avanti. Degli scienziati sono riusciti a catturare le immagini del cervello di un topo ad un livello di nitidezza 64 milioni di volte superiore a quello attuale, rivelando dettagli mai visti prima.

Dopo aver visto la risonanza più dettagliata di sempre (in seguito a 100 ore di esposizione), la nuova tecnologia sviluppata da un team di scienziati del Duke's Center for In Vivo Microscopy, richiede decisamente meno tempo e offre una risoluzione senza precedenti.

Queste nuove immagini ottenute, che potete osservare nel video in cima alla notizia, sono il risultato di decenni di duro lavoro da parte dei ricercatori. Il magnete utilizzato è molto più potente rispetto a quello che possiamo trovare nei classici macchinari MRI, raggiungendo 9,4 Tesla di potenza, piuttosto che gli 1,5 o i 3 Tesla tipici. Il risultato? Immagini 64 milioni di volte più nitide.

Nonostante i ricercatori abbiano deciso di focalizzarsi - per questa volta - sulla materia grigia dei topi e non sul cervello umano, il miglioramento di questa tecnologia permette di osservare la connettività dei tessuti cerebrali come mai era stato possibile prima d'ora.

Gli autori della ricerca specificano che i dati raccolti dall'analisi di queste immagini saranno fondamentali per comprendere alcune malattie negli umani; non solo sapremo di più su come il nostro cervello cambia con l'età e la dieta, ma anche a seguito di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, che può colpire anche i più giovani.

"Le ricerche del National Institute of Aging dimostrano che modesti interventi dietetici e medicinali portano gli animali a vivere il 25% più a lungo," ha affermato Allan Johnson, autore dello studio. "La domanda è, il cervello rimane intatto durante questo periodo? Potrebbero risolvere cruciverba e sudoku, vivendo il 25% più a lungo? Ora abbiamo la capacità di scoprirlo."