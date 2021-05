Quante risorse utilizzano gli esseri umani ogni anno? Un numero enorme

Lo sappiamo già da un po': gli esseri umani ogni anno superano di gran lunga la capacità del pianeta di rinnovare la biomassa. In poche parole, si consuma più di quello che viene rinnovato naturalmente dalla Terra. Questo, secondo quanto riporta uno studio pubblicato sulla rivista Nature Sustainability.

Gli autori dello studio sostengono che, oltre a cercare modi di vita più sostenibili, i paesi più ricchi hanno maggiori risorse perché, oltre a consumare quelle loro, possono comprarne di altre dagli altri paesi. Da questo punto di vista, le nazioni più povere sopportano il peso maggiore.

Per determinare la percentuale della popolazione mondiale priva di sicurezza delle risorse, gli autori dello studio hanno classificato tutti i paesi in base al loro deficit ecologico: la misura in cui il loro consumo supera la capacità di rigenerazione del proprio ecosistema. Secondo l'analisi, circa 2,5 miliardi di persone nel 1980 - che rappresentano il 57% della popolazione mondiale - vivevano in paesi caduti nella "povertà ecologica"; numero salito a 5,4 miliardi nel 2017.

Come specie, inoltre, abbiamo consumato il 173% della biocapacità del pianeta nel 2017, rispetto al 119% nel 1980. Il 14% della popolazione mondiale, coloro che fanno parte dei paesi più ricchi, consuma il 52% delle risorse del pianeta. Se tutti sulla Terra adottassero le richieste materiali di questi paesi, i ricercatori stimano che utilizzeremmo il 367% della biocapacità del pianeta ogni anno.

Non solo: all'interno di questa nicchia ci sono paesi che consumano meno degli altri. Ad esempio, se tutti sulla Terra consumassero risorse alla stessa velocità di Dubai, utilizzeremmo fino al 560% delle risorse biologiche del nostro pianeta ogni anno. Infine, gli autori dello studio sottolineano che trovare una soluzione a questo problema non sarà facile, ma si deve fare per il bene del nostro mondo.