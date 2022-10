Risparmia fino al 50% di sconto sui prodotti tech con il ricondizionato di eBay

Dopo aver parlato dei giocattoli Mattel su eBay, ci sofferiamo sul programma di ricondizionati del marketplace, che permette di risparmiare fino al 50% rispetto ai prezzi di listino sui prodotti d'elettronica ed informatica.

Come si può leggere direttamente sulla pagina del programma Ricondizionato di eBay, i prodotti venduti sono in perfette condizioni, in quanto ricondizionati dai produttori o dai loro fornitori.

eBay garantisce anche che lo stato dei prodotti viene indicato su una scala a tre livelli:

Eccellente : prodotti in perfette condizioni, pari al nuovo, ricondizionati da un venditore qualificato

: prodotti in perfette condizioni, pari al nuovo, ricondizionati da un venditore qualificato Molto buono : prodotti in ottimo stato, possono riportare leggeri segni di utilizzo

: prodotti in ottimo stato, possono riportare leggeri segni di utilizzo Buono: prodotti in buono stato, possono riportare segni di utilizzo visibili

Ad essere interessati sono smartphone, smartwatch, piccoli elettrodomestici, grandi elettrodomestici, prodotti home audio ed aciton cam. Tramite la suddetta pagine è anche possibile filtrarli per brand, per accedere rapidamente.

Per tutte le informazioni sulle condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.