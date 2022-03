Quanto avrebbe risparmiato Apple togliendo il caricabatterie? Il report del Daily Mail

In seguito alla piazza pulita di caricatori e cuffie effettuata da Apple per quel che concerne le confezioni di vendita degli iPhone, alcune fonti stanno cercando di comprendere, al netto chiaramente dell'importante questione dell'impatto ambientale, quanto effettivamente la società di Cupertino sarebbe riuscita a risparmiare con questa mossa.

In questo contesto, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nella giornata del 13 marzo 2022 il Daily Mail ha pubblicato un report in cui afferma che il risparmio avuto da Apple ammonterebbe a circa 5 miliardi di sterline. Stando alla fonte, dunque, l'azienda di Tim Cook avrebbe "mantenuto in cassa" una cifra importante in seguito alla rimozione, avvenuta a partire dal 2020, di cuffie e caricabatterie dalle confezioni di vendita dei suoi prodotti.

Secondo gli esperti citati dal Daily Mail, la società di Cupertino starebbe risparmiando circa 27 sterline per singolo iPhone. Inoltre, ci sarebbero anche guadagni importanti derivanti dagli accessori. C'è da dire che dati di questo tipo circolano dai tempi di iPhone 12 e spesso le cifre sono diverse, questo anche chiaramente per via del fatto che si tratta di report e non ci sono informazioni ufficiali in merito.

L'analista Ben Wood di CCS Insight ha commentato la questione ai microfoni del Daily Mail, affermando che "Apple è il leader di mercato nel settore della telefonia in termini di attenzione all'ambiente e la rimozione di caricabatterie e cuffie è uno dei tanti sforzi che sta compiendo in tal senso. Tuttavia, ovviamente, rimuovendo cuffie e caricabatterie, Apple ha un risparmio sui costi quando vende gli iPhone".