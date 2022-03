Risparmio Vero Unieuro: iPhone 13 ed aspirapolvere robot in offerta fino al 37%

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nella giornata di ieri Unieuro ha lanciato il nuovo volantino, che propone il “Risparmio Vero” fino al prossimo 10 Aprile. Tra i protagonisti del volantino segnaliamo anche alcuni prodotti molto interessanti, come iPhone 13 ed un’aspirapolvere robot.

Partendo da iPhone 13, il modello da 128 gigabyte viene proposto ad 829 Euro, in calo dell’11% rispetto ai 939 Euro di listino, con possibilità di scegliere tra varie colorazioni. Sempre dal fronte Apple, è disponibile in offerta anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 a 959 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1159 Euro di listino. Tra gli altri sconti segnaliamo anche l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio color oro, che viene proposto a 299 Euro, il 3% in meno dai 309 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche l’iRobot Roomba 698, il robot aspirapolvere da 0,6L che è disponibile a 199,99 Euro, con un risparmio del 37% se si tiene conto che di listino costa 319,90 Euro.

Fronte indossabile, è disponibile a prezzo ridotto anche lo Xiaomi Mi Smart Band 5, a 19,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.