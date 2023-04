Risparmio Vero Unieuro, sono le ultime ore: gli sconti da non perdere

Scadranno alle 23:59 di domani 13 Aprile 2023 gli sconti proposti dal volantino “Risparmio Vero” di Unieuro, che propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra gli sconti da non perdere segnaliamo quello sul Dyson V15 Detect Absolute, l’aspirapolvere senza fili in acciaio inossidabile che è disponibile a 649 Euro, il 13% in meno rispetto ai 749 Euro di listino.

In sconto troviamo anche la smart tv Xiaomi P1E da 32 pollici, che passa a 179,99 Euro, il 27% in meno dai 249,90 Euro di listino. Tra i TV però segnaliamo anche l’Hisense QLED 55E77HQ da 55 pollici, a 429,90 Euro.

Tra le altre proposte interessanti segnaliamo anche iPhone 14 da 128 gigabyte ad 899 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1048,98 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte passa ad 899 Euro, il 26% in meno dai 1229 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche l’iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte, a 1229 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1489 Euro di listino.

In offerta è disponibile anche l’aspirapolvere robot iRobot Roomba, a 279,90 Euro, il 22% in meno rispetto ai 359,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.