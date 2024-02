La tua risposta a questi indovinelli potrebbe farti capire se sei uno psicopatico?

Due esempi notevoli di indovinelli, citati da Business Insider, hanno catturato l'attenzione del pubblico. In particolare, secondo quanto detto, rispondere in un certo modo potrebbe presagire la presenza di tratti psicopatici... quanto meno di un controllo da parte di un professionista. Ecco quali sono.

Il primo indovinello parla di una donna che, durante il funerale della madre, incontra l'uomo dei suoi sogni. Non riuscendo a rintracciarlo dopo averlo visto, cerca di capire come fare per rivederlo. Secondo voi qual è la risposta a questo primo enigma? Non andate oltre se non volete che la risposta vi venga rivelata.

La risposta - secondo gli esperti - che potrebbe rivelare tratti psicopatici è la seguente: la donna uccide la propria sorella, sperando che l'uomo si presenti al suo funerale.

Il secondo indovinello, utilizzato in studi accademici, presenta un dilemma altamente morale: condanneresti a morte un uomo sui binari per fermare un treno e salvare cinque persone? Oppure non faresti nulla, salvando l'uomo ma condannando le cinque persone? Se scegli di uccidere l'uomo, potresti essere considerato psicopatico, poiché commetti un omicidio diretto per salvare altri.

Tuttavia, la realtà è più complessa. La psicopatia, un disturbo della personalità che varia in intensità, non può essere definita da una singola risposta o anche da un intero sondaggio. Il primo indovinello è stato smentito più volte e la sua origine rimane incerta. Il secondo ha un certo merito, ma nessun accademico serio affermerebbe che una singola domanda possa rivelare i psicopatici tra noi.

Queste domande sono utilizzate dai ricercatori, ma anche così, non identificano correttamente un psicopatico.