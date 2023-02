Finalmente abbiamo una risposta: ecco a cosa serve 'fantasticare'

Chi di voi si è mai domandato a cosa serva fantasticare? Finalmente la risposta a questo curioso quesito, arriva da un team di ricercatori dell'università di Harvard.

Se è vero che da una parte sognare ad occhi aperti fa male, sarà sicuramente capitato a tutti di perdere la testa fra le nuvole. Poiché è un fenomeno particolarmente diffuso, un team di esperti ha deciso di studiare in tempo reale cosa passa nella mente delle persone. Per far ciò è stata ideata una particolare applicazione che invia ripetute notifiche sullo smartphone in momenti del tutto casuali della giornata, invitando a riportare il contenuto dei propri pensieri e lo stato emotivo di quel preciso momento.

Dai risultati è emerso chiaramente che trascorriamo gran parte del nostro tempo a fantasticare. Difatti nello studio condotto su 2.250 persone, la mente vagava dal 30 al 47% delle volte. Nello specifico a quanto pare gli argomenti oggetto di fantasia sono per lo più piacevoli (42,5%) e frequentemente hanno una prospettiva visiva in prima persona poiché incentrati su di sé, nonostante coinvolgano anche altre persone.

Il dott. David Stawarczyk psicologo della Washington University a St. Louis, ha affermato che: "Vagando con la mente è più probabile che il focus dei pensieri sia diretto a prepararsi per eventi futuri piuttosto che a ricordare il passato". Da diversi studi risulta infatti che i sogni ad occhi aperti nascondono funzioni rilevanti per obiettivi personali quali la pianificazione, il processo decisionale e la valutazione degli eventi.

Nonostante ancora non sappiamo se sia possibile creare mondi di fantasia, possiamo sicuramente affermare che a chiunque è capitato di distrarsi, perdendosi fra i propri pensieri. Sembra dunque evidente che distaccarsi dalla realtà, possa essere talvolta decisamente utile per tutti noi.