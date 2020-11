Abbiamo finalmente una risposta sulla galassia senza materia oscura

Nel 2018 un team internazionale di ricercatori ha scoperto, per la prima volta, una galassia nel nostro vicinato a cui mancava la maggior parte della sua materia oscura: un vero e proprio mistero cosmico. La materia oscura, infatti, è un costituente imprescindibile all'interno delle galassie. Come fa a mancare?

Studiando la distribuzione della luce e degli ammassi globulari della galassia, gli astronomi hanno concluso che le forze di gravità della galassia vicina - NGC 1035 - hanno strappato la materia oscura da NGC 1052-DF4 e stanno ora distruggendo la struttura cosmica. La ricerca viene riportata sulla rivista Astrophysical Journal.

"Abbiamo utilizzato Hubble in due modi per scoprire che NGC 1052-DF4 sta subendo questa interazione", spiega Mireia Montes dell'Università del New South Wales, in Australia. "Questo include lo studio della luce della galassia e della distribuzione della galassia degli ammassi globulari". Insieme allo storico Hubble, sono stati utilizzati il Gran Telescopio Canarias (GTC) da 10.4 metri e il telescopio IAC80 alle Canarie, in Spagna.

Con il passare del tempo, il sistema verrà cannibalizzato completamente dal grande sistema attorno. Questa scoperta - incredibile - ma coerente con i nostri modelli, ha fatto tirare un respiro di sollievo agli scienziati, che in caso contrario avrebbero dovuto rivedere la nostra comprensione delle leggi di gravità.

"Questa scoperta riconcilia le conoscenze esistenti su come si formano ed evolvono le galassie con il modello cosmologico più favorevole", ha aggiunto infine Montes. Un mistero simile, con una galassia composta al 99% di materia oscura, è stato recentemente risolto.