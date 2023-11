Abbiamo finalmente la risposta sulla super-conduttività e non vi piacerà

Un recente studio pubblicato e poi ritirato dalla prestigiosa rivista Nature ha sollevato un polverone di dibattiti e controversie. La ricerca in questione prometteva niente meno che la creazione di un superconduttore a temperatura ambiente, un traguardo che avrebbe potuto rivoluzionare l'efficienza dei sistemi elettrici.

La combinazione di idrogeno, un metallo chiamato lutetio e una spruzzata di azoto sembrava essere la formula magica per trasmettere elettricità senza resistenza, un sogno che si è infranto contro la dura realtà della scienza. L'entusiasmo iniziale, alimentato da una copertura mediatica che non ha esitato a diffondere i risultati della peer-review, si è presto trasformato in sospetto.

Esperti del settore hanno sollevato dubbi sulla credibilità dei dati presentati, spingendo Nature a condurre un'indagine che ha confermato la sostanza delle preoccupazioni. L'epilogo è stato il ritiro dello studio, richiesto dagli stessi autori, che hanno messo in discussione l'integrità del lavoro pubblicato.

La vicenda si complica ulteriormente con il coinvolgimento del leader della ricerca, il fisico Ranga Dias dell'Università di Rochester, accusato di non aver agito in buona fede nella preparazione e presentazione del manoscritto. Dias, che aveva già fondato una compagnia per commercializzare la sua ricerca sui superconduttori e raccolto milioni di dollari dagli investitori, si trova ora al centro di un vortice di accuse che includono anche il plagio di parti significative della sua tesi di dottorato.

Questo caso non è isolato: un altro studio di Dias e del suo team è stato ritirato lo scorso anno, e le speranze legate al materiale LK-99, un altro presunto superconduttore a temperatura ambiente, si sono dissolte dopo che numerosi tentativi di replicazione hanno fallito. La comunità scientifica osserva con attenzione, ricordando che la strada verso il progresso è lastricata di errori, ma anche che l'integrità e la trasparenza sono pilastri irrinunciabili della ricerca.