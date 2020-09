Questo ristorante crea sushi con la stampa 3D in base alle nostre esigenze di salute

Un nuovo ristorante rivoluzionario di Tokyo, chiamato Sushi Singularity, offre del sushi - grazie alla stampa in 3D - su misura per le esigenze di salute del cliente. Gli ospiti, infatti, sono tenuti a presentare i loro campioni biologici (grazie a un kit di test sanitari) al momento della prenotazione.

I dati biometrici e del DNA raccolti da questi kit forniranno informazioni sulla necessita o meno dei nutrienti per le pietanze offerte. Il sushi sarà quindi personalizzato in base alle esigenze nutrizionali di ogni ospite, che sarà prodotto come una mini opera d'arte da gustare grazie all'utilizzo di stampanti 3D e tecnologia laser.

Questa è l'idea di Open Meals, una società giapponese dedicata a facilitare una sorta di "rivoluzione alimentare". Il cibo deve prima essere codificato con algoritmi complessi, tenendo conto di consistenza, gusto, calore, odore e molti altri parametri. In futuro, inoltre, questi piatti potranno essere resi disponibili online, attraverso una piattaforma denominata Foodbase. Così, chiunque desideri creare un piatto scaricabile deve avere "solo" gli ingredienti corretti e ovviamente una stampante ad-hoc per la creazione di queste pietanze.

Sushi Singularity potrebbe essere il primo ristorante del suo genere, ma gli scienziati hanno già stampato in 3D carne e altri materiali biologici. Queste tecnologie si stanno facendo strada nel settore della ristorazione e con l'avanzare della tecnologia ci sarà sempre più spazio per queste proposte, da un certo punto di vista, futuristiche.

Che ne pensate? Vi piace l'idea? Provereste un'esperienza del genere? In calce alla notizia, inoltre, troverete diverse immagini delle pietanze offerte dal nuovo ristorante.