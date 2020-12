Mentre ristrutturavano casa una coppia trova 60 bottiglie di Whisky del proibizionismo

Non capita di certo spesso ritrovare cimeli risalenti al proibizionismo nascosti all'interno delle mura di casa. Questa è la storia di Nick Drummond e Patrick Bakker che all'interno della loro casa ad Ames, New York, hanno scoperto oltre 60 bottiglie di whisky scozzese contrabbandato nelle pareti dell'abitazione.

La casa si diceva fosse di proprietà di un aristocratico contrabbandiere tedesco risalente ai tempi del proibizionismo, anche se la coppia non ha mai dato peso a queste voci... fin quando hanno effettuato la scoperta proprio durante una restaurazione.

Le 60 bottiglie sono state trovate dopo aver rimosso il battiscopa dalla parete. Dopo averlo tolto la coppia ha subito notato misteriosi pacchi di paglia pieni di bottiglie. Sotto i pannelli c'erano innumerevoli bottiglie di vetro verde con etichette molto vecchie che le dichiaravano whisky gaelico "Old Smuggler".

Dopo aver rivenuto il "tesoro", i due proprietari dell'abitazione decisero di saperne di più sull'ex proprietario. Secondo quanto riportano i vecchi giornali, una volta viveva nella casa il conte Adolph Humpfner; era conosciuto come il "Mystery Man of the Mohawk Valley" e il suo vero passato rimane ancora oggi avvolto da nomi falsi, storie vaghe, vaste proprietà e grandi quantità di denaro da fonti sconosciute.

Sì, si tratta davvero di un piccolo tesoretto, visto che ogni bottiglia sarà venduta a circa 1.000 dollari ognuna. Potrete vedere le immagini e i video della scoperta come sempre in calce alla notizia.