Risultati di questo test dimostrano la difficoltà di capire se stiamo parlando con un'IA

È quasi impossibile distinguere un essere umano da un'intelligenza artificiale... almeno online! Questo non è più un concetto da film di fantascienza, ma una realtà sempre più vicina. Un recente esperimento online ha messo alla prova la nostra capacità di riconoscere il nostro interlocutore: un essere umano o una macchina.

Il test, condotto da un team di ricercatori, ha utilizzato un gioco chiamato "Umano o Non Umano" in cui i partecipanti dovevano capire se dall'altra parte dello schermo ci fosse un'intelligenza artificiale o un altro giocatore umano. E non è stato affatto facile.

Il team ha creato una serie di chatbot con personalità e obiettivi diversi, rendendo la sfida ancora più intrigante. Ad esempio, uno dei bot era programmato per convincere gli altri utenti di essere loro stessi provenienti dal futuro, aggiungendo un ulteriore livello di complessità e divertimento al gioco.

In soli trenta giorni, l'esperimento ha raccolto oltre 10 milioni di risposte da 1,5 milioni di utenti unici, fornendo un ampio set di dati per l'analisi. Gli umani hanno indovinato correttamente l'identità del loro interlocutore solo nel 68% dei casi. Quando si trattava di chatbot, la percentuale scendeva al 60%, mentre nel 73% dei casi gli umani riuscivano a identificare correttamente un altro simile.

Gli umani hanno adottato diverse strategie per riconoscersi, come l'uso di linguaggio volgare o l'espressione di opinioni controverse, che generalmente non sono simulate dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, anche queste tattiche non erano infallibili e l'IA sembra essersi comportata abbastanza bene, ma non benissimo... per adesso!

A proposito, sapete che dei ricercatori hanno sviluppato un nuovo test di Turing?