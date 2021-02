Ritardi banda ultralarga: botta e risposta tra Infratel e Open Fiber su Twitter

A pochi giorni dall'annuncio di TIM sulle intenzioni di portare la banda ultralarga FTTH in 1.600 comuni del nostro paese, su Twitter è andato in scena un interessante botta e risposta tra Marco Bellezza di Infratel e Franco Bassanini di Open Fiber, che si sono confrontati sul piano BUL e, soprattutto, sui ritardi registrati.

Bellezza ha dato il via alla discussione citando un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale in cui si parlava dei ritardi della copertura dovuti alle pratiche burocratiche del nostro paese, riguardanti i permessi e le autorizzazioni. Il CEO di Infratel ha voluto sottolineare che il tema dei permessi ormai è da ritenersi superato, ed ha lanciato un monitor ad Open Fiber: gli obiettivi prestabiliti dal piano BUL possono essere raggiunti "se lavorasse in tutti i comuni autorizzati".

Immediata è arrivata la replica di Franco Bassanini di Open Fiber, che dal suo canto ha voluto affermare che "i progressi ci sono, il Decreto è un bel passo avanti, ma le complicazioni burocratiche sono ancora troppe. Sabato Open Fiber ti ha inviato l’elenco dei cantieri fermi in attesa di permessi”.

Bellezza ha risposto al collega lanciando un monito: per completare il piano di copertura è necessario uno sforzo corale da parte di tutti. L'AD di Infratel però ha anche rimarcato la posizione della sua azienda, che mira a chiudere i cantieri per cui sono stati ottenuti i permessi entro il 2021.