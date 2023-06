Ritardi con i Passaporti e CIE, il Viminale: 'problemi solo sull'online'

I problemi con il rilascio di Passaporti e Carte d’Identità Elettroniche non sembrano essere ancora risolti ma dal Viminale arriva un’indicazione sui rallentamenti al processo. Rallentamenti che a quanto pare sono legati all’online, che secondo molti avrebbe dovuto portare ad una velocizzazione.

Il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza ha infatti fatto sapere che la problematica con l’emissione della CIE ed i Passaporti “riguarda essenzialmente i tempi necessari per prenotare sulla piattaforma informatica l’appuntamento in questura per la consegna della documentazione e il rilevamento dei dati biometrici”.

Secondo quanto riportato da Corriere Comunicazioni, il Viminale spiega che “il portale Agenda onLine, strumento utilizzato dalle questure per facilitare gli accessi agli uffici e dai cittadini per prenotare la giornata e l’orario di presentazione dell’istanza di rilascio qualora non ricorrano motivi di urgenza, è soltanto uno degli strumenti di accesso agli uffici passaporto del territorio. Infatti, terminata l’emergenza pandemica, si è progressivamente tornati alla normalità prevedendo sistemi di accesso diversi dalla prenotazione”.

Inoltre, il Dipartimento sottolinea anche come “al fine di fornire riscontro alle richieste che provengono dalla cittadinanza, le questure hanno previsto ulteriori modalità, modulate secondo le rispettive potenzialità, per consentire l’accesso allo sportello a coloro che evidenzino situazioni di urgenza, legate a malattia, lavoro, studio e turismo. Sui siti web delle questure è infatti possibile rintracciare i percorsi – open day, sportello urgenze, mail dedicata, contatto telefonico, accesso diretto – attraverso i quali gli utenti possono presentare le istanze in caso di urgente necessità di ottenere il passaporto. A tutt’oggi, grazie alle diverse iniziative adottate sul territorio, non si ha notizia di casi in cui non sia stato possibile partire per mancanza del passaporto, né riscontri circa le asserite perdite di chance degli operatori del settore turistico”.

Al momento quindi l’unico modo per tagliare i tempi di rilascio del Passaporto, che possono arrivare a sei-sette mesi, viene consigliato di utilizzare la procedura delle pratiche urgenti.