Nessun ritardo per iPhone 13: ecco quando potrebbe essere presentato

La pandemia di Coronavirus ha provocato una serie di ritardi con la presentazione dell'iPhone 12 che, come abbiamo avuto modo di vedere, è arrivato nei negozi in ritardo rispetto alle tempistiche classiche. A quanto pare però lo stesso non accadrà con iPhone 13, che dovrebbe seguire la tabella di marcia a cui ci ha abituato Apple negli scorsi anni.

Secondo quanto riferito da alcune fonti che hanno familiarità con la catena di approvvigionamento di Apple, la produzione dei nuovi chip della serie A prenderà il via prima del previsto, il che suggerisce che il lancio di iPhone 13 potrebbe avvenire ad inizio autunno come avvenuto negli scorsi anni.

Un nuovo rapporto del Digitimes, pubblicato da MacRumors, afferma che TSMC inizierà le spedizioni di massa dei chip A15 a fine maggio.

Ovviamente allo stato attuale è impossibile fare previsioni sulle possibili date di presentazione, ma qualora la tabella di marcia dovesse seguire il programma classico, Apple potrebbe tenere il classico keynote a Settembre, con arrivo nei negozi di iPhone 13 programmato ad Ottobre. Anche il popolare analista Ming-Chi Kuo in precedenza aveva pubblicato un rapporto in cui affermava che Apple è sulla buona strada per lanciare i nuovi iPhone a settembre.

Il processore di iPhone 13 dovrebbe essere basato sul processo produttivo a 5nm, lo stesso dell'A14, ma potrebbe anche comportare una serie di miglioramenti delle prestazioni ed in termini di efficienza energetica.

Di recente è apparso il primo mockup di iPhone 13 Pro, che ci ha permesso di ottenere uno sguardo da vicino al nuovo top di gamma. Sono inoltre emerse alcune alcune nuove informazioni sul comparto fotografico di iPhone 13.